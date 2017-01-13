По данным экспертов Moody’s, экономики всех стран-членов СНГ в этом году покажут рост, тогда как экономику Беларуси ждет замедление. Как пишут Naviny.by , обзор рейтинговое агентство делало по всем девяти странам. Прогноз таков: темпы роста экономик по региону вырастут с 1% в 2016 году до 2% в 2017 году и до 3% в 2018 году. bdg 13:58:00 CET