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13 Январь 2017 г.

Прогноз Moody’s: вырастут все экономики СНГ, кроме Беларуси

По данным экспертов Moody’s, экономики всех стран-членов СНГ в этом году покажут рост, тогда как экономику Беларуси ждет замедление. Как пишут Naviny.by , обзор рейтинговое агентство делало по всем девяти странам. Прогноз таков: темпы роста экономик по региону вырастут с 1% в 2016 году до 2% в 2017 году и до 3% в 2018 году.

bdg 13:58:00 CET

Moody’s: в 2017 году белорусская экономика покажет худший результат в СНГ

belaruspartisan 11:02:00 CET

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