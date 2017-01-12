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12 Январь 2017 г.
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Минюст: У "торнадовцев" нет претензий к сотрудникам СИЗО
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Сотрудники Лукьяновского СИЗО в Киеве не производили неправомерных действий в отношении подследственных бойцов роты "Торнадо". У самих "торнадовцев" также нет претензий к действиям работников изолятора. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на заместителя министра юстиции Украины Дениса Чернышова.
telegraf-by 10:56:00 CET
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