Минюст: У "торнадовцев" нет претензий к сотрудникам СИЗО Сотрудники Лукьяновского СИЗО в Киеве не производили неправомерных действий в отношении подследственных бойцов роты "Торнадо". У самих "торнадовцев" также нет претензий к действиям работников изолятора. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на заместителя министра юстиции Украины Дениса Чернышова. telegraf-by 10:56:00 CET Как такового нападения на охрану Лукьяновского СИЗО не было – Крищенко interfax-ua-ru 2:18:00 CET

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