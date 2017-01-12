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12 Январь 2017 г.

Черепаха весом 68 килограммов сожгла два дома в США

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). В Сан-Антонио (штат Техас) гигантская домашняя черепаха устроила крупный пожар, сообщает РИА Новости. 15-летнее животное весом 68 килограммов опрокинуло нагревательную лампу в своей клетке, в результате чего загорелся матрац. Хозяева вызвали пожарных, но огонь успел перекинуться по крыше на соседний дом.

tatar-inform 16:24:00 CET

Большая черепаха устроила пожар в чужом доме

lenta 15:08:00 CET

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