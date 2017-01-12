(Казань, 12 января, «Татар-информ»). В Сан-Антонио (штат Техас) гигантская домашняя черепаха устроила крупный пожар, сообщает РИА Новости. 15-летнее животное весом 68 килограммов опрокинуло нагревательную лампу в своей клетке, в результате чего загорелся матрац. Хозяева вызвали пожарных, но огонь успел перекинуться по крыше на соседний дом. tatar-inform 16:24:00 CET