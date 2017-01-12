Европейский парламент намерен вынести на голосование подробный свод правил, по которым люди должны будут общаться с искусственным интеллектом и роботами. Европейские законодатели решат, следует ли наделять будущих роботов статусом электронной личности, передает Как рекомендует представленный в.... rosbalt 22:34:00 CET