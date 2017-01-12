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12 Январь 2017 г.

00:31 Европарламент решит, давать ли роботам статус «электронной личности»

Европейский парламент намерен вынести на голосование подробный свод правил, по которым люди должны будут общаться с искусственным интеллектом и роботами. Европейские законодатели решат, следует ли наделять будущих роботов статусом электронной личности, передает Как рекомендует представленный в....

rosbalt 22:34:00 CET

Европарламент решит, считать ли роботов "электронной личностью"

interfax-ua-ru 16:37:00 CET

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