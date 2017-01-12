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12 Январь 2017 г.
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Google свернул работу над раздающими интернет дронами
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Холдинг Alphabet, в который входят Google и экспериментальное подразделение Google X, принял решение закрыть проект Titan, участники которого работали над обеспечением всего земного шара интернетом при помощи дронов, об этом сообщает технологический блог Как уточняет , представитель Alphabet в среду, 11 января, подтвердил закрытие проекта.
rbc 13:58:00 CET
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