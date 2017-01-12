Минкомсвязи разработало проект поправок в закон О связи, предусматривающий обязательность использования операторами связи Государственной информационной системы обеспечения целостности, устойчивости и безопасности функционирования российского национального сегмента сети интернет (ГИС), пишет Коммерсантъ . rbc 3:29:00 CET