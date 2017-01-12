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12 Январь 2017 г.
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Операторов связи предложили обязать обмениваться трафиком через госреестр
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Минкомсвязи разработало проект поправок в закон О связи, предусматривающий обязательность использования операторами связи Государственной информационной системы обеспечения целостности, устойчивости и безопасности функционирования российского национального сегмента сети интернет (ГИС), пишет Коммерсантъ .
rbc 3:29:00 CET
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