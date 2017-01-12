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12 Январь 2017 г.

Операторов связи предложили обязать обмениваться трафиком через госреестр

Минкомсвязи разработало проект поправок в закон О связи, предусматривающий обязательность использования операторами связи Государственной информационной системы обеспечения целостности, устойчивости и безопасности функционирования российского национального сегмента сети интернет (ГИС), пишет Коммерсантъ .

rbc 3:29:00 CET

Поправки к закону "О связи", разработанные в 2016 году профильным министерством, в ходе общественного обсуждения вызвали критику со стороны МТС и "Вымпелкома". Но по итогам дискуссии Минкомсвязь решила не смягчать, а, напротив, ужесточить проект, обязав операторов связи подключаться к точкам обмена трафиком из государственного реестра. Эти изменения выгодны подконтрольной "Ростелекому" компании MSK-IX, а операторам грозят дополнительными затратами.

kommersant 13:05:00 CET

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