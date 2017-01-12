МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Тысяча набранных очков в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) российского форварда "Вашингтона" Александра Овечкина является огромным достижением для него лично и для всего российского хоккея. Такое мнение высказал известный в прошлом советский и.... itartass_ru 5:45:00 CET