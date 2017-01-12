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12 Январь 2017 г.

Ларионов: тысяча очков Овечкина - огромное достижение для всего хоккея РФ

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Тысяча набранных очков в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) российского форварда "Вашингтона" Александра Овечкина является огромным достижением для него лично и для всего российского хоккея. Такое мнение высказал известный в прошлом советский и....

itartass_ru 5:45:00 CET

Владелец "Вашингтона" поблагодарил Овечкина за 1000 набранных очков в НХЛ Спорт 12 января, 6:08

itartass_ru 5:45:00 CET

Овечкин набрал 1000 очков в регулярных чемпионатах НХЛ

kp 6:44:00 CET

Овечкин набрал 1000-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ

ntv 3:15:00 CET

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