Саудовская Аравия уже превысила целевой уровень сокращения нефтедобычи, передает слова министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха агентство. Согласно достигнутым договоренностям в Вене 30 ноября, Саудовская Аравия должна снизить свою добычу на 486 тыс. interfax-ua-ru 12:36:00 CET