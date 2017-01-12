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12 Январь 2017 г.

Саудовская Аравия уже превысила плановый уровень сокращения нефтедобычи

Саудовская Аравия уже превысила целевой уровень сокращения нефтедобычи, передает слова министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха агентство. Согласно достигнутым договоренностям в Вене 30 ноября, Саудовская Аравия должна снизить свою добычу на 486 тыс.

interfax-ua-ru 12:36:00 CET

Саудовская Аравия уже превысила плановый уровень сокращения нефтедобычи - министр нефти

interfax 12:47:00 CET

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