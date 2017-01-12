Московский окружной военный суд (МОВС) постановил изъять из материалов дела об убийстве Бориса Немцова видеозапись, которая подтверждает алиби Заура Дадаева, предполагаемого убийцы политика. Об этом в четверг, 12 января, сообщает ТАСС. «Суд постановил удовлетворить ходатайство гособвинения и.... fontanka 13:39:00 CET