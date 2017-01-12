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12 Январь 2017 г.

Из дела Немцова изъяли подтверждающую алиби возможного убийцы видеозапись

Московский окружной военный суд (МОВС) постановил изъять из материалов дела об убийстве Бориса Немцова видеозапись, которая подтверждает алиби Заура Дадаева, предполагаемого убийцы политика. Об этом в четверг, 12 января, сообщает ТАСС. «Суд постановил удовлетворить ходатайство гособвинения и....

fontanka 13:39:00 CET

Суд изъял из дела Немцова видеозапись, подтверждающую алиби Дадаева

ng 13:56:00 CET

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