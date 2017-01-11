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11 Январь 2017 г.

Савченко скорректировала списки пленных украинских силовиков

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, осужденная в России по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованная указом президента Владимира Путина, обнародовала скорректированные списки пленных со стороны Киева и ополченцев. Скорректированы списки, благодаря совместной работе с вами, за 10 января (2017).

vz 11:46:00 CET

Савченко откорректировала списки пленных

telegraf-by 7:58:00 CET

Савченко скорректировала списки осужденных на Украине россиян

polit 10:04:00 CET

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