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11 Январь 2017 г.
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Савченко скорректировала списки пленных украинских силовиков
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Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, осужденная в России по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованная указом президента Владимира Путина, обнародовала скорректированные списки пленных со стороны Киева и ополченцев. Скорректированы списки, благодаря совместной работе с вами, за 10 января (2017).
vz 11:46:00 CET
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