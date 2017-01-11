Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, осужденная в России по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованная указом президента Владимира Путина, обнародовала скорректированные списки пленных со стороны Киева и ополченцев. Скорректированы списки, благодаря совместной работе с вами, за 10 января (2017). vz 11:46:00 CET