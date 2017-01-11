Казахстан в рамках своей работы в Совбезе ООН намерен приложить усилия по дальнейшему ядерному разоружению. Об этом было заявлено 10 января, когда Казахстан впервые принял участие в качестве непостоянного члена Совета безопасности ООН в открытых дебатах на тему Предотвращение конфликтов и сохранение мира. rosbalt 8:45:00 CET