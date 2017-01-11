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11 Январь 2017 г.

10:15 Назарбаев рассказал о приоритетах Казахстана как члена Совбеза ООН

Казахстан в рамках своей работы в Совбезе ООН намерен приложить усилия по дальнейшему ядерному разоружению. Об этом было заявлено 10 января, когда Казахстан впервые принял участие в качестве непостоянного члена Совета безопасности ООН в открытых дебатах на тему Предотвращение конфликтов и сохранение мира.

rosbalt 8:45:00 CET

Казахстан сконцентрируется на продвижении антиядерных инициатив в Совбезе ООН - Чеботарев

inform 7:23:00 CET

Политическое обращение Президента Казахстана представили на дебатах Совета Безопасности ООН

nomad 5:24:00 CET

Политическое Обращение Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева к Совету Безопасности Организации Объединенных Наций По случаю начала полномочий Казахстана в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН на период 2017–2018 гг.

kazpravda 4:33:00 CET

Казахстан в СБ ООН направит усилия на полное устранение угрозы глобальной войны - Назарбаев

interfax 4:24:00 CET

Казахстан будет работать в СБ ООН открыто, объективно и без политической конъюнктуры – Назарбаев

interfax 5:12:00 CET

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