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11 Январь 2017 г.
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10:15 Назарбаев рассказал о приоритетах Казахстана как члена Совбеза ООН
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Казахстан в рамках своей работы в Совбезе ООН намерен приложить усилия по дальнейшему ядерному разоружению. Об этом было заявлено 10 января, когда Казахстан впервые принял участие в качестве непостоянного члена Совета безопасности ООН в открытых дебатах на тему Предотвращение конфликтов и сохранение мира.
rosbalt 8:45:00 CET
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