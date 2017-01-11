|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
11 Январь 2017 г.
|
|
11:45 Петербургское УФАС заподозрило «Ленту» в нарушении Закона о торговле
|
В отношении торговой сети Лента возбуждено дело по признакам нарушения Закона о торговле. Об этом Росбалту сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского УФАС. Дело касается поставщика алтайского меда ООО Ульеград. В августе суд Барнаула установил, что Лента продавала мед под собственной торговой....
rosbalt 9:47:00 CET
|
|
|