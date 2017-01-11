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11 Январь 2017 г.

11:45 Петербургское УФАС заподозрило «Ленту» в нарушении Закона о торговле

В отношении торговой сети Лента возбуждено дело по признакам нарушения Закона о торговле. Об этом Росбалту сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского УФАС. Дело касается поставщика алтайского меда ООО Ульеград. В августе суд Барнаула установил, что Лента продавала мед под собственной торговой....

rosbalt 9:47:00 CET

УФАС завело дело против "Ленты" из-за спора о мёде

life 13:56:00 CET

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