В отношении торговой сети Лента возбуждено дело по признакам нарушения Закона о торговле. Об этом Росбалту сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского УФАС. Дело касается поставщика алтайского меда ООО Ульеград. В августе суд Барнаула установил, что Лента продавала мед под собственной торговой.... rosbalt 9:47:00 CET