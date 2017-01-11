На специальном заседании, посвященном 295-летию российской прокуратуры президент России Владимир Путин призвал прокуроров уделить особое внимание соблюдению прав заключенных, отбывающих сроки в местах лишения свободы. Прошу держать на контроле ситуацию с соблюдением прав граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы, сказал Владимир Путин. profile 13:42:00 CET