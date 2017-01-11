Main Menu

News language and date

Analysis over time

11 Январь 2017 г.

Пожар на магистральном газопроводе близ Баку ликвидирован

В пригороде Баку ликвидирован третий за две недели пожар на магистральном газопроводе. Взрыв, за которым последовал пожар, произошел вечером 10 января на магистральном газопроводе Сангачальские главные установки — Казимагомед диаметром 1000 мм . Газопровод сразу был локализован, поступление газа в систему перенаправлено на альтернативную линию.

ntv 7:02:00 CET

МЧС о взрыве на магистральном газопроводе в Азербайджане

day 6:13:00 CET

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.