В пригороде Баку ликвидирован третий за две недели пожар на магистральном газопроводе. Взрыв, за которым последовал пожар, произошел вечером 10 января на магистральном газопроводе Сангачальские главные установки — Казимагомед диаметром 1000 мм . Газопровод сразу был локализован, поступление газа в систему перенаправлено на альтернативную линию. ntv 7:02:00 CET