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11 Январь 2017 г.
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Пожар на магистральном газопроводе близ Баку ликвидирован
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В пригороде Баку ликвидирован третий за две недели пожар на магистральном газопроводе. Взрыв, за которым последовал пожар, произошел вечером 10 января на магистральном газопроводе Сангачальские главные установки — Казимагомед диаметром 1000 мм . Газопровод сразу был локализован, поступление газа в систему перенаправлено на альтернативную линию.
ntv 7:02:00 CET
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