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11 Январь 2017 г.
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В Ярославской области на один день запретили аборты по просьбе церкви
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областной митрополии. сайт С инициативной акции выступили отдел по благотворительности, социальному служению и взаимодействию с медицинскими учреждениями Ярославской епархии и департамент здравоохранения региона. "В этот день во всех государственных медицинских учреждениях Ярославской области будет....
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