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11 Январь 2017 г.

В Ярославской области на один день запретили аборты по просьбе церкви

областной митрополии. сайт С инициативной акции выступили отдел по благотворительности, социальному служению и взаимодействию с медицинскими учреждениями Ярославской епархии и департамент здравоохранения региона. "В этот день во всех государственных медицинских учреждениях Ярославской области будет....

newsru 13:32:00 CET

В Ярославле проведут день без абортов

lenta 9:26:00 CET

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