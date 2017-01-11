В Ярославской области на один день запретили аборты по просьбе церкви областной митрополии. сайт С инициативной акции выступили отдел по благотворительности, социальному служению и взаимодействию с медицинскими учреждениями Ярославской епархии и департамент здравоохранения региона. "В этот день во всех государственных медицинских учреждениях Ярославской области будет.... newsru 13:32:00 CET В Ярославле проведут день без абортов lenta 9:26:00 CET