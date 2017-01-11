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11 Январь 2017 г.

Можно ли "импортозаместить" цирковое искусство

В России хотят ввести цирковое импортозамещение. Как стало известно "Коммерсантъ FM", общественный совет при Министерстве культуры предложил ограничить работу в стране иностранных цирков. Знаменитый Cirque du Soleil может попасть под ограничительные меры в России. В частности, рекомендуется ввести дополнительный сбор с билетов на их представления.

kommersant 13:27:00 CET

Работа иностранных цирков в России может быть ограничена

profile 10:38:00 CET

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