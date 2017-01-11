В России хотят ввести цирковое импортозамещение. Как стало известно "Коммерсантъ FM", общественный совет при Министерстве культуры предложил ограничить работу в стране иностранных цирков. Знаменитый Cirque du Soleil может попасть под ограничительные меры в России. В частности, рекомендуется ввести дополнительный сбор с билетов на их представления. kommersant 13:27:00 CET