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11 Январь 2017 г.
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Можно ли "импортозаместить" цирковое искусство
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В России хотят ввести цирковое импортозамещение. Как стало известно "Коммерсантъ FM", общественный совет при Министерстве культуры предложил ограничить работу в стране иностранных цирков. Знаменитый Cirque du Soleil может попасть под ограничительные меры в России. В частности, рекомендуется ввести дополнительный сбор с билетов на их представления.
kommersant 13:27:00 CET
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