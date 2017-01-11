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11 Январь 2017 г.

Более 27 тыс. раз нарушили миграционное законодательство казахстанцы за 4 месяца

В ходе проведения операции "Участок" выявлено 18 тыс. сдаваемых квартир, не оформленных в налоговых органах. Более 27 210 фактов нарушений миграционного законодательства со стороны граждан РК выявлено в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Участок", передает со ссылкой на МВД РК. Kazpravda.

kazpravda 9:14:00 CET

В Казахстане выявили 18 тыс незаконных съемных квартир

inform 10:38:00 CET

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