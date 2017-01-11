В ходе проведения операции "Участок" выявлено 18 тыс. сдаваемых квартир, не оформленных в налоговых органах. Более 27 210 фактов нарушений миграционного законодательства со стороны граждан РК выявлено в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Участок", передает со ссылкой на МВД РК. Kazpravda. kazpravda 9:14:00 CET