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11 Январь 2017 г.
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Более 27 тыс. раз нарушили миграционное законодательство казахстанцы за 4 месяца
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В ходе проведения операции "Участок" выявлено 18 тыс. сдаваемых квартир, не оформленных в налоговых органах. Более 27 210 фактов нарушений миграционного законодательства со стороны граждан РК выявлено в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Участок", передает со ссылкой на МВД РК. Kazpravda.
kazpravda 9:14:00 CET
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