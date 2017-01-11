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11 Январь 2017 г.
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"Укрпочта" приостановила прием коммунальных платежей на счета столичного ГИВЦ
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Украинское государственное предприятие почтовой связи (УГППС) "Укрпочта" с 1 января 2017 года не продлило договор со столичным коммунальным предприятием (КП) "Главный информационно-вычислительный центр" (ГИВЦ) о приеме коммунальных платежей на его счета из-за убыточности данной услуги.
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