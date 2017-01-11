Украинское государственное предприятие почтовой связи (УГППС) "Укрпочта" с 1 января 2017 года не продлило договор со столичным коммунальным предприятием (КП) "Главный информационно-вычислительный центр" (ГИВЦ) о приеме коммунальных платежей на его счета из-за убыточности данной услуги. interfax-ua-ru 10:40:00 CET