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11 Январь 2017 г.

"Укрпочта" приостановила прием коммунальных платежей на счета столичного ГИВЦ

Украинское государственное предприятие почтовой связи (УГППС) "Укрпочта" с 1 января 2017 года не продлило договор со столичным коммунальным предприятием (КП) "Главный информационно-вычислительный центр" (ГИВЦ) о приеме коммунальных платежей на его счета из-за убыточности данной услуги.

interfax-ua-ru 10:40:00 CET

Укрпочта остановила прием коммунальных платежей в Киеве

korrespondent 11:22:00 CET

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