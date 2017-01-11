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11 Январь 2017 г.

Основные риски для мировой экономики сосредоточены в развитых странах

Основные риски для мировой экономики в этом году будут концентрироваться в США и в развитых странах Европы, полагает главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) Ярослав Лисоволик. Риски, связанные с китайской экономикой, сохраняются, но наблюдается их смягчение, заявил он в интервью агентству "Синьхуа".

interfax-ua-ru 15:16:00 CET

Основные риски для мировой экономики сосредоточены в развитых странах - ЕАБР

interfax 15:18:00 CET

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