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11 Январь 2017 г.

Светлана Алексиевич покинула Русский ПЕН-центр 11.01.2017

Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич вышла из состава Русского ПЕН-центра. Об этом писатель объявила в среду, 11 января. Свое решение Алексиевич объяснила исключением из ПЕН-центра журналиста Сергея Пархоменко. "ПЕН декларировал, что это не дело писателей - кого-то защищать,....

deutschewelle-ru 15:56:00 CET

11.01.2017 16:33 : Светлана Алексиевич вышла из состава Русского ПЕН-центра

echomsk 15:29:00 CET

Алексиевич демонстративно вышла из Русского ПЕН-центра

gazetaby 14:21:00 CET

11.01.2017 02:06 : Писатели выходят из ПЕН-центра в знак протеста против исключения журналиста Сергея Пархоменко

echomsk 1:05:00 CET

Светлана Алексиевич покидает русский ПЕН-Центр

profile 16:47:00 CET

Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич заявила о выходе из Русского ПЕН-Центра

novayagazeta 14:48:00 CET

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