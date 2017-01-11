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11 Январь 2017 г.
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Светлана Алексиевич покинула Русский ПЕН-центр 11.01.2017
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Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич вышла из состава Русского ПЕН-центра. Об этом писатель объявила в среду, 11 января. Свое решение Алексиевич объяснила исключением из ПЕН-центра журналиста Сергея Пархоменко. "ПЕН декларировал, что это не дело писателей - кого-то защищать,....
deutschewelle-ru 15:56:00 CET
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