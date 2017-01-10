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10 Январь 2017 г.

Грузинские СМИ: Армения получает российский газ без юридического оформления

Представители Грузия и Газпрома во вторник в Минске проведут очередной, третий раунд переговоров по оплате транзита российского газа в Армению, пока же с Нового года Армения получает газ из России без юридического оформления, сообщила телекомпания «Имеди». В Минск направился во вторник вице-премьер, министр энергетики Каха Каладзе.

vz 8:47:00 CET

Грузия и «Газпром» вновь попытаются договориться по транзиту российского газа в Армению Позиция Грузии заключается в том, что в случае перехода на финансовую выплату за транзит газа Грузия должна получить аналогичную выгоду, выраженную в денежном эквиваленте.

panorama-am-ru 7:40:00 CET

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