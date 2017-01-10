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10 Январь 2017 г.
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Грузинские СМИ: Армения получает российский газ без юридического оформления
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Представители Грузия и Газпрома во вторник в Минске проведут очередной, третий раунд переговоров по оплате транзита российского газа в Армению, пока же с Нового года Армения получает газ из России без юридического оформления, сообщила телекомпания «Имеди». В Минск направился во вторник вице-премьер, министр энергетики Каха Каладзе.
vz 8:47:00 CET
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