Представители Грузия и Газпрома во вторник в Минске проведут очередной, третий раунд переговоров по оплате транзита российского газа в Армению, пока же с Нового года Армения получает газ из России без юридического оформления, сообщила телекомпания «Имеди». В Минск направился во вторник вице-премьер, министр энергетики Каха Каладзе. vz 8:47:00 CET