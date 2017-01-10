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10 Январь 2017 г.

Минюст пояснил возможность взыскания у должника единственного жилья

Минюст дал уточнения по направленной на обсуждение процедуре взыскания у должника единственного жилья в счет погашения задолженности. В понедельник сообщалось, что министерство юстиции планирует предложить изменения в законодательство, которые позволят в некоторых случаях отбирать у должника жилье , даже если оно является у него единственным.

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