Минюст дал уточнения по направленной на обсуждение процедуре взыскания у должника единственного жилья в счет погашения задолженности. В понедельник сообщалось, что министерство юстиции планирует предложить изменения в законодательство, которые позволят в некоторых случаях отбирать у должника жилье , даже если оно является у него единственным. vz 8:47:00 CET