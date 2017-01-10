Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) во главе с ее председателем Педро Аграмунтом на этой неделе приезжает в Москву, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Парламент (ПАСЕ) живет по архаичным законам. Об этом мы и будем говорить», – сказал Володин, уточнив, что встреча состоится 12 января. vedomosti 11:51:00 CET