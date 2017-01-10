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10 Январь 2017 г.
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Володин встретится с председателем ПАСЕ 12 января в Москве
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Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) во главе с ее председателем Педро Аграмунтом на этой неделе приезжает в Москву, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Парламент (ПАСЕ) живет по архаичным законам. Об этом мы и будем говорить», – сказал Володин, уточнив, что встреча состоится 12 января.
vedomosti 11:51:00 CET
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