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10 Январь 2017 г.

Лондон призвал США перестать демонизировать Россию

США и Великобритания должны перестать демонизировать Россию и придерживаться стратегии "вовлечения и бдительности", заявил британский министр иностранных дел Борис Джонсон. "Для нас было бы безумием продолжать демонизировать Россию или загонять её в угол", - приводит слова главы британского МИД агентство Sputnik.

telegraf-by 16:01:00 CET

Джонсон: Россию не стоит еще больше загонять в угол

vedomosti 18:40:00 CET

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