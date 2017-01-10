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10 Январь 2017 г.
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Лондон призвал США перестать демонизировать Россию
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США и Великобритания должны перестать демонизировать Россию и придерживаться стратегии "вовлечения и бдительности", заявил британский министр иностранных дел Борис Джонсон. "Для нас было бы безумием продолжать демонизировать Россию или загонять её в угол", - приводит слова главы британского МИД агентство Sputnik.
telegraf-by 16:01:00 CET
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