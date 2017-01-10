США и Великобритания должны перестать демонизировать Россию и придерживаться стратегии "вовлечения и бдительности", заявил британский министр иностранных дел Борис Джонсон. "Для нас было бы безумием продолжать демонизировать Россию или загонять её в угол", - приводит слова главы британского МИД агентство Sputnik. telegraf-by 16:01:00 CET