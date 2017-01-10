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10 Январь 2017 г.

Декларацию Порошенко проверят из-за бизнеса в РФ - экс-замгенпрокурора

Бывший первый замгенпрокурора Ренат Кузьмин заявил, что Национальнон агентство по предотвращению коррупции проверит декларацию президента Петра Порошенко в связи с наличием у него бизнеса в России. "Как сообщила руководитель Национального агентства противодействия коррупции Корчак, в отношении....

telegraf-by 16:31:00 CET

Порошенко проверят на коррупцию

kp 14:29:00 CET

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