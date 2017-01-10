Бывший первый замгенпрокурора Ренат Кузьмин заявил, что Национальнон агентство по предотвращению коррупции проверит декларацию президента Петра Порошенко в связи с наличием у него бизнеса в России. "Как сообщила руководитель Национального агентства противодействия коррупции Корчак, в отношении.... telegraf-by 16:31:00 CET