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10 Январь 2017 г.
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Европейские политики предостерегают Трампа от "большой сделки с Путиным"
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Группа европейских политиков опубликовала в газете "Вашингтон пост" обращение к избранному президенту США Дональду Трампу, в котором предостерегают его от новой "большой сделки" с Россией. Авторы письма предупреждают, что президент России Владимир Путин - не союзник Америки и не надежный международный партнер.
svobodanews 16:22:00 CET
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