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10 Январь 2017 г.

Европейские политики предостерегают Трампа от "большой сделки с Путиным"

Группа европейских политиков опубликовала в газете "Вашингтон пост" обращение к избранному президенту США Дональду Трампу, в котором предостерегают его от новой "большой сделки" с Россией. Авторы письма предупреждают, что президент России Владимир Путин - не союзник Америки и не надежный международный партнер.

svobodanews 16:22:00 CET

Европейские политики предостерегают Трампа: Сделка с Путиным только приблизит войну

belaruspartisan 16:54:00 CET

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