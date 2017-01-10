Группа европейских политиков опубликовала в газете "Вашингтон пост" обращение к избранному президенту США Дональду Трампу, в котором предостерегают его от новой "большой сделки" с Россией. Авторы письма предупреждают, что президент России Владимир Путин - не союзник Америки и не надежный международный партнер. svobodanews 16:22:00 CET