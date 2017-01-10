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10 Январь 2017 г.
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"Форбс": доходы российских олигархов выросли после победы Трампа
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Совокупное состояние российских миллиардеров, в том числе связанных с Владимиром Путиным , выросло на 29 миллиардов долларов с момента избрания Дональда Трампа президентом США, американский журнал Forbes. отмечает По данным журнала, с ноября 2016 года состояние миллиардеров в США выросло более чем....
svobodanews 10:56:00 CET
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