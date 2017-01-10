Совокупное состояние российских миллиардеров, в том числе связанных с Владимиром Путиным , выросло на 29 миллиардов долларов с момента избрания Дональда Трампа президентом США, американский журнал Forbes. отмечает По данным журнала, с ноября 2016 года состояние миллиардеров в США выросло более чем.... svobodanews 10:56:00 CET