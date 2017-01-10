Main Menu

News language and date

Analysis over time

10 Январь 2017 г.

"Форбс": доходы российских олигархов выросли после победы Трампа

Совокупное состояние российских миллиардеров, в том числе связанных с Владимиром Путиным , выросло на 29 миллиардов долларов с момента избрания Дональда Трампа президентом США, американский журнал Forbes. отмечает По данным журнала, с ноября 2016 года состояние миллиардеров в США выросло более чем....

svobodanews 10:56:00 CET

СМИ: российские миллиардеры разбогатели на 29 млрд долларов после победы Трампа

tatar-inform 5:37:00 CET

Forbes: После победы Трампа состояние российских миллиардеров увеличилось на $29 млрд

ng 8:36:00 CET

Дональд Трамп обогатил российских миллиардеров на $29 млрд

life 3:26:00 CET

Help about this topicCountries

Flag
United States (13)

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Donald Trump (4)

Gennady Timchenko (3)

Alexej Mordaschow (1)

Vladimir Lisin (1)

Vladimir Putin (1)

Леонид Михельсон (2)

Кирилла Шамалова (1)

а Михельсона (1)

Help about this topicOther Names

Radio Free Europe (1)

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.