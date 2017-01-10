Житель британского города Глостер 20-летний Хейден Кросс объявил, что находится на четвертом месяце беременности. Объясняется все очень просто: молодой человек родился женщиной, а в 2013 году начал принимать гормоны для смены пола. Хейден планирует пережить операцию по удалению грудей и яичников после родов. rosbalt 17:25:00 CET