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10 Январь 2017 г.
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1470 В Великобритании забеременел 20-летний молодой человек
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Житель британского города Глостер 20-летний Хейден Кросс объявил, что находится на четвертом месяце беременности. Объясняется все очень просто: молодой человек родился женщиной, а в 2013 году начал принимать гормоны для смены пола. Хейден планирует пережить операцию по удалению грудей и яичников после родов.
rosbalt 17:25:00 CET
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