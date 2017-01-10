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10 Январь 2017 г.
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Кредитором партии Марин Ле Пен стала компания из Бутово
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Московская фирма по аренде автомобилей Конти, зарегистрированная в Бутово, стала новым владельцем кредита, выданного в 2014 году Первым Чешско-Российским банком (ПЧРБ) французской партии Национальный фронт Марин Ле Пен. Об этом сообщает Согласно выписке из ЕГРЮЛ ООО Конти зарегистрировано в одном из офисов по улице Южнобутовская, д.
rbc 18:15:00 CET
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