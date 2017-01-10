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10 Январь 2017 г.

Кредитором партии Марин Ле Пен стала компания из Бутово

Московская фирма по аренде автомобилей Конти, зарегистрированная в Бутово, стала новым владельцем кредита, выданного в 2014 году Первым Чешско-Российским банком (ПЧРБ) французской партии Национальный фронт Марин Ле Пен. Об этом сообщает Согласно выписке из ЕГРЮЛ ООО Конти зарегистрировано в одном из офисов по улице Южнобутовская, д.

rbc 18:15:00 CET

Кредитором "Национального фронта" Марин Ле Пен оказалась фирма по аренде автомобилей из Бутово

newsru 19:38:00 CET

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