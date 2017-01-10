Московская фирма по аренде автомобилей Конти, зарегистрированная в Бутово, стала новым владельцем кредита, выданного в 2014 году Первым Чешско-Российским банком (ПЧРБ) французской партии Национальный фронт Марин Ле Пен. Об этом сообщает Согласно выписке из ЕГРЮЛ ООО Конти зарегистрировано в одном из офисов по улице Южнобутовская, д. rbc 18:15:00 CET