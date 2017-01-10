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10 Январь 2017 г.
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СМИ узнали о планах Минтранса ужесточить наказание за неоплату «Платона»
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Российское министерство транспорта подготовит ужесточающие наказание за неоплату проезда в системе Платон поправки к КоАП, об этом источники газеты Коммерсантъ. сообщили По данным собеседников издания, соответствующее поручение по итогам совещания в Правительстве России ведомству дал вице-премьер Аркадий Дворкович.
rbc 5:45:00 CET
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