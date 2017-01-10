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10 Январь 2017 г.

СМИ узнали о планах Минтранса ужесточить наказание за неоплату «Платона»

Российское министерство транспорта подготовит ужесточающие наказание за неоплату проезда в системе Платон поправки к КоАП, об этом источники газеты Коммерсантъ. сообщили По данным собеседников издания, соответствующее поручение по итогам совещания в Правительстве России ведомству дал вице-премьер Аркадий Дворкович.

rbc 5:45:00 CET

СМИ сообщили о планах Минтранса ужесточить штрафы в «Платоне»

polit 8:13:00 CET

Штрафы системы «Платон» ужесточатся – «Коммерсантъ»

vedomosti 8:48:00 CET

Наказание для нарушителей в системе "Платон" планируется ужесточить

kommersant 0:22:00 CET

Наказание за неоплату проезда по «Платону» решили ужесточить

fedpress 7:22:00 CET

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