Российское министерство транспорта подготовит ужесточающие наказание за неоплату проезда в системе Платон поправки к КоАП, об этом источники газеты Коммерсантъ. сообщили По данным собеседников издания, соответствующее поручение по итогам совещания в Правительстве России ведомству дал вице-премьер Аркадий Дворкович. rbc 5:45:00 CET