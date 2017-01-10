Управление Роспотребнадзора по Иркутской области проводит проверку после инцидента с вручением червивых конфет детям на Новый год от имени губернатора. Как сообщает портал FlashSiberia со ссылкой на источник в региональном правительстве, иркутским детям из малообеспеченных детей на Новый год раздали подарки. ntv 15:36:00 CET