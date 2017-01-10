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10 Январь 2017 г.
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СМИ: в Иркутске детям из малоимущих семей подарили конфеты с червями
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Управление Роспотребнадзора по Иркутской области проводит проверку после инцидента с вручением червивых конфет детям на Новый год от имени губернатора. Как сообщает портал FlashSiberia со ссылкой на источник в региональном правительстве, иркутским детям из малообеспеченных детей на Новый год раздали подарки.
ntv 15:36:00 CET
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