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10 Январь 2017 г.

СМИ: в Иркутске детям из малоимущих семей подарили конфеты с червями

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области проводит проверку после инцидента с вручением червивых конфет детям на Новый год от имени губернатора. Как сообщает портал FlashSiberia со ссылкой на источник в региональном правительстве, иркутским детям из малообеспеченных детей на Новый год раздали подарки.

ntv 15:36:00 CET

Многодетные семьи получили конфеты с червями от иркутского губернатора

lenta 14:32:00 CET

Конфеты с червяками подарили детям в Иркутске на Новый год

inform 18:21:00 CET

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