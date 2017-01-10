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10 Январь 2017 г.

Савченко опубликовала имена пленных в Донбассе

Надежда Савченко призвала провести обмен пленными по принципу все на всех и обнародовала списки пленных и пропавших без вести. Украинский депутат заявила, что обмен необходимо проводить в три этапа. На первом проводится обмен по подтвержденным сторонами спискам, на втором по скрытым тюрьмам и подвалам разыскиваются остальные пленные.

ntv 14:04:00 CET

Савченко обнародовала списки пленных украинских силовиков

rg 13:20:00 CET

В СБУ список Савченко назвали некорректным

telegraf-by 18:01:00 CET

Савченко опубликовала списки пленных

telegraf-by 12:00:00 CET

Савченко опубликовала список пленных украинцев в Донбассе

rbc 12:10:00 CET

Ни Москве, ни Киеву: Савченко объяснила подставу со списками пленных

obozrevatel 16:33:00 CET

Савченко опубликовала списки украинских пленных в Донбассе

lenta 13:44:00 CET

Савченко опубликовала списки пленных в Донбассе в нарушение рекомендаций СБУ

profile 14:53:00 CET

"Списки Савченко" являются нарушением закона о персональных данных, - Тандит

ura-inform 20:30:00 CET

Список не список: в СБУ "попустили" пафосный "слив" Савченко

obozrevatel 16:33:00 CET

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