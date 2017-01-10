Надежда Савченко призвала провести обмен пленными по принципу все на всех и обнародовала списки пленных и пропавших без вести. Украинский депутат заявила, что обмен необходимо проводить в три этапа. На первом проводится обмен по подтвержденным сторонами спискам, на втором по скрытым тюрьмам и подвалам разыскиваются остальные пленные. ntv 14:04:00 CET