Main Menu

News language and date

Analysis over time

10 Январь 2017 г.

Задержанный за стрельбу из автомата в центре Москвы дагестанец арестован

Уроженец Махачкалы Омар Омаров арестован до 6 марта по делу о стрельбе из автомата в центре Москвы. Как сообщает во вторник, 10 января, РИА Новости , соответствующее решение принял Тверской суд столицы. Ходатайствовавший об аресте 28-летнего мужчины следователь указал, что у обвиняемого нет....

lenta 13:44:00 CET

Суд арестовал второго фигуранта дела о стрельбе в центре Москвы

kommersant 16:39:00 CET

Арестован второй фигурант дела о стрельбе из автомата в центре Москвы

polit 15:55:00 CET

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Vyacheslav Volodin (4)

Педро Аграмунтом (2)

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.