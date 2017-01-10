Уроженец Махачкалы Омар Омаров арестован до 6 марта по делу о стрельбе из автомата в центре Москвы. Как сообщает во вторник, 10 января, РИА Новости , соответствующее решение принял Тверской суд столицы. Ходатайствовавший об аресте 28-летнего мужчины следователь указал, что у обвиняемого нет.... lenta 13:44:00 CET