Main Menu

News language and date

Analysis over time

10 Январь 2017 г.

В американской армии разрешили носить тюрбаны и хиджабы

В американской армии опубликовали новые стандарты внешнего вида, согласно которым военные в соответствии с религиозными убеждениями могут носить тюрбаны и хиджабы. Об этом сообщает The Independent. По словам министра армии США Эрика Фэннинга, новые правила должны способствовать привлечению на службу в армию сикхов и мусульман.

lenta 14:32:00 CET

Женщинам, проходящим службу в армии США, разрешили носить хиджаб

day 16:08:00 CET

Help about this topicCountries

Flag
United States (4)

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Эрика Фэннинга (1)

Help about this topicOther Names

The Independent (1)

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.