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10 Январь 2017 г.
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В американской армии разрешили носить тюрбаны и хиджабы
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В американской армии опубликовали новые стандарты внешнего вида, согласно которым военные в соответствии с религиозными убеждениями могут носить тюрбаны и хиджабы. Об этом сообщает The Independent. По словам министра армии США Эрика Фэннинга, новые правила должны способствовать привлечению на службу в армию сикхов и мусульман.
lenta 14:32:00 CET
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