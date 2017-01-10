В американской армии опубликовали новые стандарты внешнего вида, согласно которым военные в соответствии с религиозными убеждениями могут носить тюрбаны и хиджабы. Об этом сообщает The Independent. По словам министра армии США Эрика Фэннинга, новые правила должны способствовать привлечению на службу в армию сикхов и мусульман. lenta 14:32:00 CET