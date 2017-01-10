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10 Январь 2017 г.
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Kia Rio и Hyundai Solaris подорожали
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Как сообщает портал «За рулем» , в январе корейские компании Hyundai и Kia переписали прайс-листы на свои главные хиты. Стоимость «Соляриса» в базовом исполнении Active с 1,4-литровым двигателем (107 л. с.) и механической коробкой осталась неизменной – 632 900 рублей, однако точно такие же машины с «автоматом» прибавили в цене сразу 30 тысяч.
kp 10:54:00 CET
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