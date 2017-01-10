Накануне 27-летний игрок прошел медобследование в Санкт-Петербурге. Французский полузащитник «Крыльев Советов» Йоан Молло официально стал игроком питерского «Зенита». Как сообщает пресс-служба самарского клуба, вчера игрок прошел медосмотр в Санкт-Петербурге и сегодня присоединится к своей новой команде. izvestia-ru 10:47:00 CET