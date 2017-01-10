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10 Январь 2017 г.

Французский полузащитник «Крыльев Советов» Молло перешел в «Зенит»

Накануне 27-летний игрок прошел медобследование в Санкт-Петербурге. Французский полузащитник «Крыльев Советов» Йоан Молло официально стал игроком питерского «Зенита». Как сообщает пресс-служба самарского клуба, вчера игрок прошел медосмотр в Санкт-Петербурге и сегодня присоединится к своей новой команде.

izvestia-ru 10:47:00 CET

"Зенит" объявил о подписании контракта с Молло

life 14:54:00 CET

Йоан Молло — философ и новый футболист "Зенита"

life 13:50:00 CET

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