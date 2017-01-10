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10 Январь 2017 г.

Минобороны опровергло сообщения СМИ о причинах крушения Ту-154

В Министерстве обороны России опровергли публикацию издания LifeNews о причинах авиакатастрофы военного самолета Ту-154. «Все опубликованные LifeNews слухи о якобы установленных причинах авиакатастрофы Ту-154 в Сочи — абсолютный бред и выдумка издания. Комиссия по расследованию авиакатастрофы продолжает работу.

izvestia-ru 10:47:00 CET

Минобороны опровергло публикацию Lifenews о причинах крушения Ту-154

novayagazeta 10:21:00 CET

Минобороны опровергло сообщения об установленных причинах крушения Ту-154

gazeta-ru 10:16:00 CET

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