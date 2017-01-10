В Министерстве обороны России опровергли публикацию издания LifeNews о причинах авиакатастрофы военного самолета Ту-154. «Все опубликованные LifeNews слухи о якобы установленных причинах авиакатастрофы Ту-154 в Сочи — абсолютный бред и выдумка издания. Комиссия по расследованию авиакатастрофы продолжает работу. izvestia-ru 10:47:00 CET