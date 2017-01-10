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10 Январь 2017 г.

Суд продлил домашний арест Улюкаева до 15 апреля

Басманный суд Москвы продлил домашний арест экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева до середины апреля. «Ходатайство следователя о продлении меры пресечения удовлетворить», — огласила решение судья Елена Ленская, чьи слова приводит Также уточняется, что суд запретил Улюкаеву посещать врачей и выходить на прогулки.

izvestia-ru 12:49:00 CET

Суд продлил домашний арест Улюкаева

svobodanews 14:18:00 CET

Улюкаев получил положительную характеристику от Чубайса

lenta 12:09:00 CET

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