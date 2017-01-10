|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
10 Январь 2017 г.
|
|
Суд продлил домашний арест Улюкаева до 15 апреля
|
Басманный суд Москвы продлил домашний арест экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева до середины апреля. «Ходатайство следователя о продлении меры пресечения удовлетворить», — огласила решение судья Елена Ленская, чьи слова приводит Также уточняется, что суд запретил Улюкаеву посещать врачей и выходить на прогулки.
izvestia-ru 12:49:00 CET
|
|
|