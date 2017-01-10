Басманный суд Москвы продлил домашний арест экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева до середины апреля. «Ходатайство следователя о продлении меры пресечения удовлетворить», — огласила решение судья Елена Ленская, чьи слова приводит Также уточняется, что суд запретил Улюкаеву посещать врачей и выходить на прогулки. izvestia-ru 12:49:00 CET