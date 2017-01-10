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10 Январь 2017 г.

ПАРНАС подал иск в ВС РФ об отмене результатов выборов в Госдуму

Партия ПАРНАС подала иск в Верховный суд (ВС) России об отмене результатов выборов в Госдуму седьмого созыва, которые состоялись 18 сентября 2016 года. Об этом во вторник сообщила пресс-служба политической организации. Как передает ТАСС со ссылкой на представителей партии, ПАРНАС считает, что....

izvestia-ru 16:52:00 CET

ПАРНАС требует отменить результаты выборов в Госдуму

fedpress 16:54:00 CET

ПАРНАС требует отменить итоги выборов в Госдуму в Верховном суде

kommersant 15:37:00 CET

"Парнас" подал в Верховный суд РФ иск об отмене результатов выборов в Госдуму

ng 15:25:00 CET

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