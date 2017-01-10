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10 Январь 2017 г.
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ПАРНАС подал иск в ВС РФ об отмене результатов выборов в Госдуму
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Партия ПАРНАС подала иск в Верховный суд (ВС) России об отмене результатов выборов в Госдуму седьмого созыва, которые состоялись 18 сентября 2016 года. Об этом во вторник сообщила пресс-служба политической организации. Как передает ТАСС со ссылкой на представителей партии, ПАРНАС считает, что....
izvestia-ru 16:52:00 CET
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