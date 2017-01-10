Партия ПАРНАС подала иск в Верховный суд (ВС) России об отмене результатов выборов в Госдуму седьмого созыва, которые состоялись 18 сентября 2016 года. Об этом во вторник сообщила пресс-служба политической организации. Как передает ТАСС со ссылкой на представителей партии, ПАРНАС считает, что.... izvestia-ru 16:52:00 CET