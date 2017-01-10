МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил губернатору Свердловской области обеспечить бесперебойное движение на участке автодороги от Нижнего Тагила до села Серебрянка. Об этом говорится в опубликованном во вторник на сайте Кремля перечне поручений по итогам проведения большой пресс-конференции 23 декабря 2016 года. itartass_ru 9:05:00 CET