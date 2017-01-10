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10 Январь 2017 г.
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Путин поручил отремонтировать дорогу в поселок Серебрянка Новости Урала 10 января, 10:38
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МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил губернатору Свердловской области обеспечить бесперебойное движение на участке автодороги от Нижнего Тагила до села Серебрянка. Об этом говорится в опубликованном во вторник на сайте Кремля перечне поручений по итогам проведения большой пресс-конференции 23 декабря 2016 года.
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