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10 Январь 2017 г.

Путин поручил отремонтировать дорогу в поселок Серебрянка Новости Урала 10 января, 10:38

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил губернатору Свердловской области обеспечить бесперебойное движение на участке автодороги от Нижнего Тагила до села Серебрянка. Об этом говорится в опубликованном во вторник на сайте Кремля перечне поручений по итогам проведения большой пресс-конференции 23 декабря 2016 года.

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Путин поручил отремонтировать дорогу в уральский поселок Серебрянка

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