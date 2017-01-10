Main Menu

News language and date

Analysis over time

10 Январь 2017 г.

Сенаторы США представят проект по "всеобъемлющим" санкциям против РФ

ВАШИНГТОН, 10 января. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Сенатор-республиканец Джон Маккейн, сенаторы-демократы Бен Кардин и Роберт Менандес представят во вторник в Конгрессе США законопроект по введению "всеобъемлющего" пакета санкций в отношении России из-за приписываемых ей кибератак на избирательную систему страны.

itartass_ru 5:42:00 CET

Госдеп: США не могут представить несекретные доказательства причастности РФ к кибератакам

ntv 2:07:00 CET

Госдеп объяснил отсутствие доказательств кибератак со стороны России

lenta 2:00:00 CET

В мире Госдеп США объяснил отсутствие доказательств кибератак со стороны РФ

interfax-ru 5:12:00 CET

Госдеп призвал не удивляться отсутствию доказательств в докладе о хакерах из России

newsru 1:54:00 CET

Американские сенаторы внесут законопроект о новых санкциях против России

interfax-ru 5:12:00 CET

Американские сенаторы намерены ввести новые санкции против России за вмешательство в выборы

kommersant 0:53:00 CET

Сенаторы США готовы к новым санкциям против России

telegraf-by 1:18:00 CET

11.01.2017 01:06 : Американские сенаторы предлагают расширить санкции в отношении России в связи с кибератаками и ситуацией на Украине

echomsk 23:57:00 CET

Сенаторы США подготовили законопроект о расширении санкций в отношении России

kommersant 14:03:00 CET

Сенаторы США представят законопроект о новых санкциях против РФ

charter97 18:28:00 CET

Help about this topicCountries

Flag
United States (40)

Flag
Russian Federation (12)

Help about this topicPlaces

Washington(US)

New York City(US)

Moskva(RU)

Help about this topicRelated People

Donald Trump (8)

John McCain (6)

Benjamin Cardin (6)

Barack Obama (4)

Vladimir Putin (4)

Alexander Bastrykin (2)

Hillary Rodham Clinton (2)

Marco Rubio (1)

Dimitri Kovtun (1)

Rob Portman (1)

Andrei Lugovoi (1)

Bashar Assad (1)

Julian Assange (1)

Dmitry Peskov (1)

Роберт Менендес (5)

Джон Кирби (3)

Линдси Грэм (2)

Антон Чудаков (1)

Геннадий Плаксин (1)

Станислав Гордиевский (1)

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.