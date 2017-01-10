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10 Январь 2017 г.
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Сенаторы США представят проект по "всеобъемлющим" санкциям против РФ
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ВАШИНГТОН, 10 января. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Сенатор-республиканец Джон Маккейн, сенаторы-демократы Бен Кардин и Роберт Менандес представят во вторник в Конгрессе США законопроект по введению "всеобъемлющего" пакета санкций в отношении России из-за приписываемых ей кибератак на избирательную систему страны.
itartass_ru 5:42:00 CET
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