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10 Январь 2017 г.

В Китае обнаружили древнюю гробницу Наука 10 января, 10:44

В китайской провинции Хунань археологи нашли древнюю гробницу, возраст которой может составлять более 1,4 тыс. лет. Об этом сообщает агентство "Синьхуа" Внутри усыпальницы обнаружена фреска, изображающая двух служанок. Длина гробницы составляет 14 метров, а ширина - два метра. "Это самая древняя гробница с фресками, найденная в провинции Хунань.

itartass_ru 8:55:00 CET

В Китае обнаружена гробница возрастом более 1400 лет

km 15:40:00 CET

В Китае обнаружена древняя гробница

day 7:01:00 CET

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