АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сотрудники одного из центров обслуживания населения Астаны рассказали, как перешли на новый график, передает корреспондент МИА Казинформ. Напомним, с сегодняшнего дня все ЦОНы Казахстана начинают свой рабочий день с 8 утра . Такой режим продлится, пока не спадет ажиотаж из-за новых правил по временной регистрации. inform 10:12:00 CET