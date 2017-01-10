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10 Январь 2017 г.

Работники ЦОНов рассказали о своем новом графике

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сотрудники одного из центров обслуживания населения Астаны рассказали, как перешли на новый график, передает корреспондент МИА Казинформ. Напомним, с сегодняшнего дня все ЦОНы Казахстана начинают свой рабочий день с 8 утра . Такой режим продлится, пока не спадет ажиотаж из-за новых правил по временной регистрации.

inform 10:12:00 CET

Сагинтаев отчитал Кабмин за ажиотаж в ЦОНах РК

kazpravda 6:58:00 CET

Некоторые из депутатов Мажилиса высказались против временной регистрации граждан

kazpravda 13:05:00 CET

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