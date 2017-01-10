В 2016 году Первый канал уступил первое место по числу телезрителей России 1. Об этом пишет газета Ведомости со ссылкой на данные Mediascope (бывшая TNS). По данным телеизмерительной компании, за год канал ВГТРК в среднем смотрело 12,9 процента россиян в возрасте старше четырех лет. У Первого этот показатель составил 12,7 процента. fontanka 4:49:00 CET