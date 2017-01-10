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Analysis over time

10 Январь 2017 г.

Назван самый популярный российский телеканал 2016 года

В 2016 году Первый канал уступил первое место по числу телезрителей России 1. Об этом пишет газета Ведомости со ссылкой на данные Mediascope (бывшая TNS). По данным телеизмерительной компании, за год канал ВГТРК в среднем смотрело 12,9 процента россиян в возрасте старше четырех лет. У Первого этот показатель составил 12,7 процента.

fontanka 4:49:00 CET

«Первый канал» в 2016 году уступил лидирующие позиции по числу зрителей «России 1»

tatar-inform 5:01:00 CET

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