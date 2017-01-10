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10 Январь 2017 г.

В Гонконге скончалась репортер, сообщившая о начале Второй мировой войны

Сообщившая первой о начале Второй мировой войны британская журналистка Клэр Холлингворт скончалась в возрасте 105 лет в Гонконге, пишет газета Telegraph. Ранее Холлингворт работала военным корреспондентом в Telegraph. "Клуб иностранных корреспондентов (FCC) с грустью сообщает об уходе его любимой....

belaruspartisan 17:24:00 CET

В Гонконге скончалась автор "новости века"

rg 19:23:00 CET

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