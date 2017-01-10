Сообщившая первой о начале Второй мировой войны британская журналистка Клэр Холлингворт скончалась в возрасте 105 лет в Гонконге, пишет газета Telegraph. Ранее Холлингворт работала военным корреспондентом в Telegraph. "Клуб иностранных корреспондентов (FCC) с грустью сообщает об уходе его любимой.... belaruspartisan 17:24:00 CET