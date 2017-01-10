Авторами и продюсерами нового сезона стали, как и прежде, режиссер Дэвид Линч и сценарист Марк Фрост. Сообщается, что премьерная серия будет длиться два часа. При этом Линч уже снял все 18 часов нового сезона. В работе над Твин Пикс приняли участие как прежние актеры, в том числе звезда сериала Кайл Маклахлен, а также новички. aif 12:13:00 CET