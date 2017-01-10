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Analysis over time

10 Январь 2017 г.

Названа дата выхода нового сезона сериала «Твин Пикс»

Авторами и продюсерами нового сезона стали, как и прежде, режиссер Дэвид Линч и сценарист Марк Фрост. Сообщается, что премьерная серия будет длиться два часа. При этом Линч уже снял все 18 часов нового сезона. В работе над Твин Пикс приняли участие как прежние актеры, в том числе звезда сериала Кайл Маклахлен, а также новички.

aif 12:13:00 CET

Стала известна дата выхода продолжения «Твин Пикса»

trud 11:03:00 CET

Объявлена дата возвращения "Твин Пикс"

life 9:05:00 CET

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