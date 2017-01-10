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10 Январь 2017 г.
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Красноярские туристы отсудили компенсацию за стройку у вьетнамского отеля
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Красноярская семья отсудила у турфирмы 9 тысяч рублей за развернувшуюся рядом с отелем стройку во время заграничного отдыха, сообщили в пресс-службе Согласно материалам гражданского дела, осенью 2015 года красноярец приобрел по агентскому договору туристическую путевку во Вьетнам на себя, супругу и несовершеннолетнюю дочь.
Newslab 5:01:00 CET
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