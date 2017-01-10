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10 Январь 2017 г.

Красноярские туристы отсудили компенсацию за стройку у вьетнамского отеля

Красноярская семья отсудила у турфирмы 9 тысяч рублей за развернувшуюся рядом с отелем стройку во время заграничного отдыха, сообщили в пресс-службе Согласно материалам гражданского дела, осенью 2015 года красноярец приобрел по агентскому договору туристическую путевку во Вьетнам на себя, супругу и несовершеннолетнюю дочь.

Newslab 5:01:00 CET

05:15 Красноярские туристы отсудили компенсацию за стройку рядом с отелем corner

fedpress 3:47:00 CET

Красноярские туристы отсудили небольшую компенсацию за стройку у вьетнамского отеля

Newslab 5:59:00 CET

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