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9 Январь 2017 г.
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При катании с горки подросток погиб от удара током в Красноярске
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По факту смерти подростка от удара током при катании с горки рядом с проводами ЛЭП возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СК России по Красноярскому краю. По данным следствия, подросток при катании с горки дотронулся до проводов и получил смертельный удар током, передает Отмечается, что инцидент произошел в месте, куда сбрасывался весь снег.
vz 10:54:00 CET
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