По факту смерти подростка от удара током при катании с горки рядом с проводами ЛЭП возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СК России по Красноярскому краю. По данным следствия, подросток при катании с горки дотронулся до проводов и получил смертельный удар током, передает Отмечается, что инцидент произошел в месте, куда сбрасывался весь снег. vz 10:54:00 CET