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9 Январь 2017 г.

В Париже задержаны 15 подозреваемых в ограблении Кардашьян

Французскими правоохранителями задержаны 15 человек по подозрению в совершенном ограблении Ким Кардашьян в Париже. Операция по задержанию подозреваемых проводилась утром в понедельник, передает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию Europe 1. Напомним, Ким Кардашьян была ограблена в Париже в октябре прошлого года.

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