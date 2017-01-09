Французскими правоохранителями задержаны 15 человек по подозрению в совершенном ограблении Ким Кардашьян в Париже. Операция по задержанию подозреваемых проводилась утром в понедельник, передает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию Europe 1. Напомним, Ким Кардашьян была ограблена в Париже в октябре прошлого года. vz 9:21:00 CET