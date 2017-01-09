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9 Январь 2017 г.
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В Париже задержаны 15 подозреваемых в ограблении Кардашьян
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Французскими правоохранителями задержаны 15 человек по подозрению в совершенном ограблении Ким Кардашьян в Париже. Операция по задержанию подозреваемых проводилась утром в понедельник, передает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию Europe 1. Напомним, Ким Кардашьян была ограблена в Париже в октябре прошлого года.
vz 9:21:00 CET
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