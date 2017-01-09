Министерство здравоохранения России подготовило антитабачную концепцию, запрещающую продажу табака людям, родившимся в 2015 году и позже, даже после достижения ими совершеннолетия. Основная цель концепции заключается в снижении к 2025 году распространенности потребления табака среди россиян до 25%,.... vz 8:21:00 CET